Investigan muerte de cinco integrantes de una familia en Nuevo León

Las autoridades de Nuevo León investigan el hallazgo sin vida de los cinco integrantes de una familia en el municipio de Montemorelos.

Primero se encontró el cuerpo de una mujer adulta y su hijo al interior de una camioneta y posteriormente se localizó el cuerpo de sus otros dos hijos y su pareja en la vivienda que habitaban.

De manera extraoficial se identificó a la fallecida como Cinthia Tamez Rivera, de 35 años, quien fue hallada a bordo del vehículo con su hijo Gustavo “N”, de 4 años.

Al interior de la camioneta había un arma de fuego.

El vehículo estaba estacionado en el cruce de El Sabino y Camino a Hualahuita, en el fraccionamiento Los Fresnos, en el mencionado municipio.

Trascendió que cuando se realizaban las primeras investigaciones del caso, familiares de la mujer informaron que tenía otros dos hijos y de ahí se visitó el domicilio donde fueron hallados los otros cuerpos.

Los otros fallecidos serían la pareja sentimental de la mujer, Leodegario Moya y los menores Christian “N”, de 12 años y Bruno “N”, de 11 años.

"Probablemente sea una basura"

A unas horas de que se diera a conocer el hallazgo de una familia sin vida en Montemorelos, comenzaron a llamar la atención las publicaciones que Cinthia Tamez, una de las víctimas, compartía en su cuenta de TikTok.

La joven era muy activa en esta red social, donde contaba con más de 40 mil seguidores y acostumbraba compartir contenido relacionado con su estilo de vida, de acuerdo a ABC Noticias.

En sus publicaciones aparecía en fiestas, paseos con amigos y distintos momentos de su vida cotidiana.

También compartía fotografías de las flores y regalos que recibía, así como imágenes junto a sus hijos, quienes posteriormente también fueron encontrados sin vida.

Entre los contenidos publicados por Cinthia se encuentra un mensaje que ahora genera atención por el contexto en el que fue difundido:

“No soy una santa, probablemente sea una basura”.

La publicación fue realizada antes de que fuera localizada sin vida junto a uno de sus hijos al interior de una camioneta.