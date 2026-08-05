El antecedente del IPN: la experiencia con Territorium antes de la crisis de la UNAM

Cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió contratar a Territorium Life para aplicar por primera vez su examen de ingreso a licenciatura completamente en línea, la plataforma ya acumulaba experiencia en otra de las principales instituciones públicas de educación superior del país: el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que desde 2022 había migrado sus procesos de admisión a un esquema digital.

De hecho, la experiencia del Politécnico formó parte de los antecedentes que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) presentó ante el Comité de Adquisiciones para justificar la adjudicación directa del contrato a Territorium, al sostener que la empresa contaba con experiencia comprobada en la aplicación de evaluaciones masivas a distancia y que su tecnología ya operaba en instituciones de educación superior.

Migración digital en el Politécnico

El cambio de modelo en el IPN comenzó en junio de 2022. Por primera vez, el examen de admisión al nivel superior se realizó completamente en línea. En esa convocatoria, 118 mil 474 aspirantes obtuvieron ficha; 104 mil 635 lograron identificarse en la plataforma y 91 mil 802 presentaron la evaluación durante los tres días de aplicación. El Instituto informó entonces que la plataforma operó sin interrupciones, pese a una carga superior a 90 mil usuarios simultáneos, y que el servicio se mantuvo estable durante todo el proceso.

Para ese proceso, el Politécnico utilizó la plataforma Edtest.ai, la cual incorpora mecanismos de inteligencia artificial para verificar la identidad de los aspirantes, monitorear permanentemente la sesión mediante la cámara del equipo, bloquear funciones que puedan facilitar conductas indebidas y detectar automáticamente anomalías durante la aplicación del examen. De acuerdo con el propio Instituto, el sistema permitió identificar 799 casos de aspirantes que incurrieron en actividades prohibidas, cuyos exámenes fueron cancelados con base en la evidencia generada por la plataforma.

Ahorro y reconocimientos

Meses después, el proyecto recibió el primer lugar del certamen “Las más innovadoras de Netmedia 2022”, en la categoría Sector Público. Al recibir el reconocimiento, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, afirmó que el nuevo modelo permitió atender más de 126 mil solicitudes de aspirantes de nivel medio superior y superior, incrementar en más de 20 por ciento el alcance del proceso de admisión y facilitar la participación de jóvenes de distintas entidades del país e incluso del extranjero. También destacó que el examen en línea evitó el uso de 35 toneladas de papel, equivalentes a 525 árboles, además de reducir costos logísticos y de traslado.

Fuentes del IPN consultadas por Excélsior señalaron que el Instituto continúa utilizando la plataforma para sus procesos de admisión y que, hasta ahora, no ha registrado incidentes que hayan obligado a modificar el modelo. Explicaron que la herramienta ha permitido disminuir costos asociados a la contratación de aplicadores, habilitación de sedes, viáticos y movilización de personal, además de agilizar la logística para aspirantes que viven fuera de la Ciudad de México.

Las fuentes añadieron que cada incidencia detectada durante la aplicación de un examen queda registrada mediante evidencia fotográfica y de video, la cual es revisada posteriormente por las áreas responsables antes de determinar si existe alguna infracción a las reglas de la convocatoria.

El contraste con la UNAM

El contraste con la experiencia de la UNAM es evidente. En el concurso de ingreso a licenciatura 2026, la Universidad detectó anomalías durante la aplicación del examen en línea, por el que había devengado 69.1 millones de pesos, y ordenó un examen de control presencial para alrededor de 58 mil aspirantes.

Paradójicamente, cuando la DGAE solicitó la contratación de Territorium, uno de los argumentos centrales fue precisamente la experiencia acumulada por la empresa en evaluaciones masivas a distancia, tanto en instituciones como el IPN como en pruebas piloto realizadas previamente por la propia Universidad con aspirantes residentes en el extranjero y, posteriormente, en el proceso de ingreso a bachillerato.

Ahora, mientras el Politécnico mantiene el modelo digital y asegura que la plataforma continúa operando con normalidad, la UNAM intenta esclarecer qué pasó en su primer examen de admisión en línea.