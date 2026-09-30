México se rezaga en educación superior frente a la OCDE

México mantiene una brecha importante frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el acceso a la educación superior: solo 22% de los adultos cuenta con estudios terciarios, mientras que el promedio de la organización alcanza 43%, de acuerdo con el Panorama de la Educación 2026.

La diferencia es de 21 puntos porcentuales: la proporción de adultos mexicanos con educación superior equivale prácticamente a la mitad de la registrada en el conjunto de países de la OCDE.

El rezago persiste pese a que las nuevas generaciones tienen mayores niveles de escolaridad. Entre los mexicanos de 25 a 34 años, 29% ya cuenta con una calificación terciaria, de acuerdo con la OCDE.

La fotografía generacional muestra así un avance, pero también la distancia que todavía separa a México del promedio internacional.

La diferencia también aparece en el nivel inmediatamente anterior. En México, 24% de los adultos tiene como máximo nivel la educación media superior o postsecundaria no terciaria, frente a 39% en el promedio de la OCDE.

La estructura educativa mexicana mantiene, por tanto, una proporción elevada de adultos que no alcanza los niveles superiores de escolaridad.

La OCDE señala que mayores niveles educativos están generalmente asociados con mejores perspectivas de empleo y mayores ingresos.

En México, la ficha país reporta que el desempleo entre los jóvenes de 25 a 34 años con educación terciaria disminuyó de 7% en 2015 a 4% en 2025. En el promedio de los países de la OCDE con datos comparables, pasó de 7% a 5% durante el mismo periodo.