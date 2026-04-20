IPN acusa a Fundación Politécnico de retener becas 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusó a la Fundación Politécnico A.C. de no liberar recursos destinados a estudiantes becados en el extranjero y de operar al margen de la institución, en un conflicto que escaló luego de las protestas estudiantiles realizadas la semana pasada en instalaciones de Canal Once.

En una tarjeta informativa difundida este lunes, el Politécnico señaló que desde el 11 de julio de 2025 dio por terminado el convenio de colaboración con dicha asociación civil, al argumentar que desconocía la participación del IPN en la toma de decisiones y en la gestión de aportaciones voluntarias dentro de la Fundación.

La institución explicó que, tras esa ruptura, constituyó una nueva asociación civil para garantizar la continuidad y certeza de las aportaciones voluntarias realizadas por integrantes de la comunidad politécnica.

Aunque en el documento no menciona por nombre a esa nueva figura, estudiantes inconformes la han identificado públicamente como la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco, cuya creación cuestionaron por presuntamente haberse realizado sin consulta a la comunidad.

El IPN sostuvo que defenderá el interés académico y educativo del instituto y advirtió que no tolerará actos de intereses particulares que busquen lucrar con recursos que no forman parte del presupuesto público y cuyo principal beneficiario debe ser la comunidad estudiantil.

Además, afirmó que la situación de estudiantes becados en el extranjero deriva de un convenio firmado entre la Fundación Politécnico A.C. y la Queen Mary University of London, el cual contempló una bolsa cercana a 200 millones de pesos para atender ese programa.

“Si no se les han pagado las becas a los estudiantes, es porque la Fundación Politécnico A.C. no ha querido”, aseguró la institución en el documento.

El IPN identificó como presidente de la Fundación a Vicente Gutiérrez Camposeco.

La postura oficial surge días después de que estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, respaldados por alumnos de Economía y Medicina, irrumpieran en Canal Once para denunciar lo que calificaron como una crisis interna en el Politécnico.

Durante esa protesta, los jóvenes acusaron deterioro académico, falta de recursos, reducción de apoyos y presunta malversación de recursos federales y aportaciones voluntarias de egresados. También señalaron como uno de los puntos centrales del conflicto la ruptura con la Fundación Politécnico y la creación de una nueva estructura de recaudación vinculada a la actual administración.

En aquella intervención responsabilizaron directamente al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, por el deterioro institucional y llamaron a la comunidad estudiantil a organizarse para defender la educación pública.

Con la postura difundida este lunes, las autoridades del Politécnico respondieron por primera vez de manera directa a los cuestionamientos públicos y trasladaron la responsabilidad del conflicto financiero a la antigua Fundación Politécnico.

El caso abre un nuevo frente sobre el manejo de recursos privados vinculados al instituto, la transparencia institucional y el cumplimiento de compromisos con estudiantes que cursan estudios fuera del país.