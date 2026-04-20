Balacera durante operativo antiextorsión deja cinco personas detenidas en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, durante un operativo antiextorsión, elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) fueron agredidos por un grupo de sujetos.

Las autoridades no registraron heridos tras los hechos que se suscitaron en la comunidad indígena de Tetelcingo en el municipio de Cuautla, donde se realizaba el operativo como parte del combate a dicho delito.

En el lugar fueron detenidas cinco personas.

La Fiscalía de Morelos realiza las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este artero ataque en contra de los elementos de la fiscalía especializada que cumplían con su trabajo.

Ante una llamada de extorsión, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones:

Mantener la calma y valorar con objetividad la situación planteada.

Escuchar atentamente los argumentos del extorsionador y no dejarse dominar por el impacto emocional.

Interrumpir la llamada y verificar si la situación que se plantea es real o no, llamando al familiar, por ejemplo.

Si se recibe una nueva llamada amenazante, responda que se trata de número equivocado y cuelgue.

De ser posible y tras dar aviso a la familia, descuelgue el auricular por algunas horas para evitar que insistan.

No ceder ante las exigencias económicas o demandas del extorsionador o defraudador, ni negociar cantidad económica alguna. Esto significa no realizar recargas telefónicas o depósito alguno.

Llamar de inmediato a la supuesta víctima, anticipándose a la posibilidad de que apague o deseche su celular.

Enviar mensajes de texto al teléfono celular de la supuesta víctima, a fin de que al encenderlo reciba mensajes que le adviertan del engaño y que es seguro regresar a casa.

Pedir al supuesto secuestrador que le comuniquen a su familiar y aprovechar la llamada tripartita para advertir que se trata de un engaño.

Llamar al 088, número telefónico del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, proporcionar toda la información generada en las llamadas telefónicas, como el número de origen, horario, argumento utilizado por el extorsionador y cualquier otro dato que se considere de utilidad.

Personal experto en el tema proporcionará recomendaciones para minimizar el daño psicológico, evitar daño económico y orientar sobre en dónde puede encontrarse el familiar supuestamente secuestrado, como lo son hoteles, salas de espera en hospitales, cines, centrales de autobuses, iglesias, centros comerciales o tiendas que operen las 24 horas del día.

JCS