Afinan operativos por Mundial

A 51 días del arranque del Campeonato Mundial de Fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada y parte del gabinete de la Ciudad de México para afinar los detalles para el desarrollo del torneo en la capital del país.

Acudieron la tarde del lunes a Palacio Nacional para exponer los operativos de seguridad y movilidad, el secretario de seguridad de la capital, Pablo Vázquez; el secretario de movilidad, Héctor Ulises García; la titular de la secretaría de gestión de riesgos y protección civil, Myriam Urzúa; y el director de atención ciudadana, Tomás Pliego.

Además, acudieron a la reunión la secretaria de turismo, Alejandra Frausto; y la vocera de la Ciudad de México, Ana María Lomelí.

Por el gabinete federal estuvo en la reunión Gabriela Cuevas, coordinadora del gobierno federal con FIFA para temas relacionados con el Mundial de Futbol, quien al ser cuestionada sobre los hechos de este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán afirmó que “se están tomando acciones” en torno al hecho en el que perdieron la vida dos personas.

También estuvieron en el encuentro, el titular de la agencia ferroviaria del gobierno federal, Andrés Lajous; y el secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes, Jesús Esteva.

Cabe señalar que la presidenta anunció que el próximo domingo 26 de abril comenzará a operar la extensión del tren suburbano de Lechería al AIFA, justo a 45 días del arranque del Mundial.