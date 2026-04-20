Canadá lamenta balacera en Teotihuacán; agradece apoyo de Sheinbaum

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, publicó un mensaje en redes sociales donde se dijo profundamente entristecido por la balacera registrada en Teotihuacán, donde una mujer canadiense murió y otra resultó herida.

En el mensaje, MacKay envió sus “sinceras condolencias” a la familia de las víctimas y a sus seres queridos; además, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores.

Profundamente entristecido por el incidente en Teotihuacán en el que una persona canadiense murió y otra resultó herida. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos.



Muchas gracias @claudiashein y @r_velascoa por todo su apoyo. — Cameron MacKay (@AmbMacKay) April 20, 2026

La embajada de Canadá en México envió su apoyo a los familiares de las víctimas de la balacera en Teotihuacán y resaltó que los funcionarios consulares están en contacto para brindarles ayuda.

En el breve mensaje confirmó que a raíz de un terrible acto de violencia con armas de fuego, una persona canadiense perdió la vida y otra resultó herida.

A raíz de un terrible acto de violencia con armas de fuego, una persona canadiense perdió la vida y otra resultó herida en Teotihuacán, México. Nuestros pensamientos están con sus familiares y seres queridos, y los funcionarios consulares están en contacto para brindarles ayuda. https://t.co/6tvPQRo1KO — Canadá en México (@EmbCanMexico) April 20, 2026

Sheinbaum ordena investigar balacera en Teotihuacán

Por Joseph Na’a y Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gabinete de seguridad investigar a fondo las causas del tiroteo que se suscitó este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Una mujer de origen canadiense perdió la vida a causa de los disparos con arma de fuego y el tirador se quitó la vida, de acuerdo con el propio Gabinete de Seguridad.

En su posicionamiento, Sheinbaum subrayó la prioridad de acompañar a las víctimas y garantizar el esclarecimiento de los hechos.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", expresó.

La Presidenta también informó que ha dado instrucciones directas al Gabinete de Seguridad para actuar con celeridad y profundidad en las investigaciones.

Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, compartió.

Operativo inmediato en una zona emblemática

Minutos antes del pronunciamiento presidencial, el Gabinete de Seguridad de México informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, se activó un operativo coordinado con autoridades estatales y federales.

En la movilización participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes acudieron al sitio para controlar la situación y brindar atención inmediata a las víctimas.

De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre abrió fuego en el lugar y posteriormente se privó de la vida. En la escena se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, elementos que ya forman parte de la investigación en curso.

Víctimas, atención médica y dimensión internacional

El saldo del ataque incluye la muerte de una mujer canadiense, así como varias personas lesionadas que actualmente reciben atención médica. Este componente internacional ha llevado a las autoridades mexicanas a establecer comunicación directa con la representación diplomática de Canadá.

La respuesta institucional ha buscado no solo atender la emergencia, sino también garantizar un acompañamiento integral. En este sentido, personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura se trasladó al sitio para coordinar acciones con las autoridades locales y brindar apoyo a los afectados.

Sheinbaum insistió en que el caso será investigado con rigor y transparencia. “Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, indicó, dejando claro que la comunicación oficial será constante conforme avancen las indagatorias.

El Gabinete de Seguridad, por su parte, confirmó que mantiene colaboración activa con distintas instancias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La prioridad, señalaron, es reconstruir con precisión la secuencia del ataque y descartar posibles líneas adicionales de investigación.

jcp