Choque entre camioneta y tráiler deja un muerto y tres heridos en Hidalgo

Un fatal accidente vial ocurrido sobre la carretera Apan–Calpulalpan, en las inmediaciones del municipio de Emiliano Zapata, dejó como saldo una persona fallecida y tres más con diversas lesiones, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se registró cuando una camioneta particular impactó de forma directa contra un camión de carga. La fuerza del choque fue tal que el conductor del vehículo ligero murió en el lugar, sin que los servicios médicos pudieran hacer algo por salvarle la vida.

Al sitio acudieron paramédicos y rescatistas, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de seguridad y personal ministerial realizaron el acordonamiento del área, así como el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para iniciar las investigaciones. Entre las posibles causas del accidente se contemplan el exceso de velocidad, condiciones adversas del camino o fallas mecánicas en alguno de los vehículos involucrados.

Durante varias horas, la circulación en la zona se vio afectada de manera parcial, mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas.