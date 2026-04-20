Cruz Roja abre línea para contactar  a familiares de víctimas de balacera en Teotihuacán

Tras la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, la Cruz Roja Mexicana habilitó la línea telefónica 56 45 85 32 74, la cual es atendida por el área de Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF).

El objetivo es facilitar la localización y comunicación de personas con sus seres queridos, por lo cual, la institución hizo un llamado a la población a llamar a dicho número para recibir ayuda.

Sumado a lo anterior, activó el protocolo de apoyo psicosocial dirigido tanto a civiles como al propio personal de emergencias.

Respuesta operativa

En una tarjeta informativa, la Cruz Roja añadió que desplegó una respuesta operativa tras el ataque armado.

Indicó que movilizó tres ambulancias —dos pertenecientes a la delegación Teotihuacán y una a Tecámac— junto con un equipo de 10 paramédicos para la atención médica prehospitalaria en el sitio.

Señaló que su personal ha atendido a cuatro pacientes “con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, arma blanca y caídas”.

Entre estas acciones, se realizó el traslado de una mujer lesionada por impacto de bala hacia el Hospital General de Axapusco.

Para la recuperación de las personas fallecidas en la pirámide de la luna, la institución empleó una unidad de rescate urbano especializada en maniobras de descenso.

La Cruz Roja Mexicana expuso que las operaciones se mantienen en coordinación con los cuerpos de emergencia de la zona y los tres niveles de gobierno.

Canadá lamenta balacera en Teotihuacán

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, publicó un mensaje en redes sociales donde se dijo profundamente entristecido por la balacera registrada en Teotihuacán, donde una mujer canadiense murió y otra resultó herida.

En el mensaje, MacKay envió sus “sinceras condolencias” a la familia de las víctimas y a sus seres queridos; además, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores.

La embajada de Canadá en México envió su apoyo a los familiares de las víctimas de la balacera en Teotihuacán y resaltó que los funcionarios consulares están en contacto para brindarles ayuda.

En el breve mensaje confirmó que a raíz de un terrible acto de violencia con armas de fuego, una persona canadiense perdió la vida y otra resultó herida.

Sheinbaum ordena investigar balacera en Teotihuacán

Por Joseph Na’a y Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gabinete de seguridad investigar a fondo las causas del tiroteo que se suscitó este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Una mujer de origen canadiense perdió la vida a causa de los disparos con arma de fuego y el tirador se quitó la vida, de acuerdo con el propio Gabinete de Seguridad.

En su posicionamiento, Sheinbaum subrayó la prioridad de acompañar a las víctimas y garantizar el esclarecimiento de los hechos.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", expresó.

La presidenta también informó que ha dado instrucciones directas al Gabinete de Seguridad para actuar con celeridad y profundidad en las investigaciones.

Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, compartió.

jcp