Gobierno desconocía de presencia de agentes de EU en Chihuahua; Sheinbaum analiza violaciones a la ley

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su administración desconocía por completo la participación de dos agentes de Estados Unidos en el estado de Chihuahua, al tiempo de que aclaró que el personal extranjero no cuenta con autorización para realizar trabajo de campo en acciones conjuntas dentro del territorio mexicano.

Durante su conferencia de este lunes y tras su regreso de España, la presidenta fue cuestionada al respecto de la presencia de estos dos agentes de Estados Unidos que fallecieron en un accidente automovilístico tras un operativo antidrogas en Chihuahuas.

"No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua", informó la presidenta, quien también lamentó el fallecimiento de ambos elementos estadunidenses. "Tienen toda la solidaridad y el apoyo del gobierno de México y estamos en contacto con la embajada de Estados Unidos", agregó.

Solicitud de información al gobierno de Chihuahua

Ante estos hechos, el gobierno federal solicitó formalmente un informe detallado al gobierno de Chihuahua para esclarecer los motivos por los cuales se requirió la intervención y actuación de dichos agentes estadunidenses.

La presidenta enfatizó que las facultades para este tipo de acuerdos están estrictamente delimitadas por la ley:

Jurisdicción exclusiva : La decisión de solicitar, aprobar o coordinar la participación de agentes de otros países recae de manera exclusiva en el gobierno federal .

: La decisión de solicitar, aprobar o coordinar la participación de agentes de otros países recae de manera exclusiva en el . Límites estatales: Los gobiernos estatales y municipales no tienen la autoridad constitucional para gestionar la intervención de fuerzas o agencias extranjeras en su territorio.

La presidenta reiteró que desconocían que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México, por lo cual están solicitando información tanto al estado como al gobierno de Estados Unidos, a fin de revisar si hubo alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Los dos agentes estadunidenses fallecieron junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, luego de que el vehículo en el que se trasladaban cayera en un barranco debido a que el conductor perdió el control de la unidad.

El accidente ocurrió cuando regresaban de haber desmantelado seis narcolaboratorios, presuntamente pertenecientes al cártel de Sinaloa, en el municipio de Morelos en la sierra Tarahumara.

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