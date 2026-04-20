Tras tiroteo en Teotihuacán 5 adultos y un menor permanecen internados en dos hospitales del estado de México

El IMSS-Bienestar informó que seis personas -un menor de edad y cinco adultos- permanecen hospitalizados a consecuencia de la balacera que ocurrió en la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, todos los pacientes están fuera de peligro y reciben manejo integral por parte de un equipo multidisciplinario de especialistas en ortopedia, cirugía general, urgencias y medicina interna.

El protocolo médico incluye monitoreo constante para evaluar la evolución clínica y la recuperación de las personas afectadas.

“Las y los pacientes se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante por parte del personal de salud, que brinda atención profesional, oportuna y con sentido humano para salvaguardar su bienestar y recuperación”, señaló el organismo federal.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN INTERNADOS?

En una tarjeta informativa, el IMSS-Bienestar detalló que tres de las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca de la entidad mexiquense, donde recibirán una valoración especializada.

Excélsior

Entre los pacientes trasladados se encuentra un menor de edad, quien fue referido junto con su madre para asegurar su acompañamiento durante el proceso, quien también recibirá atención médica en dicha unidad.

Los otros tres pacientes se encuentran en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo observación médica y seguimiento clínico.

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