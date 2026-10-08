Inzunza "olvidó" informar por qué no se presentó a la Comisión Permanente

El senador sinaloense, Enrique Inzunza, presentó su segundo informe de actividades, pero en las 104 páginas del documento no existe referencia alguna a su ausencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que trabajó desde el 1 de mayo al 31 de agosto, para el cual fue electo, y que se originó por la petición del gobierno de Estados Unidos para que lo detuviera por su relación con el Cártel de Sinaloa.

Elude hablar de faltas

Inzunza incluyó en su informe todas las reformas, nuevas leyes, acuerdos, nombramientos y ratificaciones que se procesaron en el pleno del Senado, desde el 1 de septiembre del 2025 hasta el 30 de abril de este año; da cuenta de sus asistencias en los dos periodos ordinarios, pero no menciona en absoluto que fue electo para ser parte de la Comisión Permanente y nunca se presentó.

Como cierre de su informe, asegura que “cada iniciativa, dictamen, posicionamiento y gestión realizada desde el Senado de la República responde a una convicción profunda: servir al pueblo de México y honrar la confianza de las y los sinaloenses.

A lo largo de este segundo año legislativo, he asumido con responsabilidad la tarea de contribuir a la construcción de un marco jurídico más justo, moderno y cercano a las necesidades de la sociedad.

Desde el trabajo en comisiones, la deliberación parlamentaria y el ejercicio del voto en el Pleno, he procurado actuar con seriedad, apego a la Constitución y lealtad a los principios democráticos que dan sentido a nuestra vida pública. México vive una etapa histórica donde tenemos la responsabilidad de consolidar los avances alcanzados, profundizar los derechos sociales, fortalecer las instituciones y seguir colocando en el centro de las decisiones públicas a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados”, asegura

Ratifica que se mantendrá en el Senado

“Desde el Senado de la República, continuaré trabajando para fortalecer el Estado de Derecho, defender la soberanía nacional, ampliar los derechos del pueblo y contribuir al desarrollo de Sinaloa y de México. Lo haré con la seguridad de que la política solo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad, responsabilidad y profundo amor por la patria”, dice.