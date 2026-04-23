Escuelas de Hidalgo refuerzan seguridad tras mensajes vinculados a reto viral

Planteles de nivel secundaria en el estado de Hidalgo activaron protocolos de seguridad luego de detectar mensajes amenazantes asociados a un reto viral difundido en redes sociales, conocido como “Mañana tiroteo”.

De acuerdo con reportes escolares, el primer caso se identificó el 17 de abril en una secundaria del fraccionamiento Los Héroes en el municipio de Tizayuca.

Posteriormente, se localizaron mensajes similares en la Secundaria Técnica número 10, en la comunidad de Cerritos, municipio de San Salvador, así como en otro plantel en Huejutla.

Tras estos hallazgos, autoridades educativas y de seguridad implementaron operativos de revisión, vigilancia perimetral y recorridos preventivos dentro y fuera de las escuelas. En dos de los casos, las actividades escolares fueron suspendidas de manera temporal como medida preventiva.

En el ámbito privado, instituciones como el Colegio Jorge Berganza y la preparatoria San Juan Bosco informaron la aplicación de protocolos internos de seguridad.

Entre las medidas destacan revisiones diarias de mochilas, control de accesos mediante registros de entrada y salida, así como la verificación de identidad de las personas autorizadas para recoger a los estudiantes.

Las escuelas señalaron que estas acciones buscan garantizar la integridad de la comunidad estudiantil y mantener el orden, al tiempo que hicieron un llamado a madres y padres de familia a evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar alarma.

Asimismo, se informó que los operativos incluyen el retiro de objetos ajenos a fines educativos y el fortalecimiento de la colaboración con padres de familia.

Las instituciones también indicaron que, en caso necesario, se canalizará a estudiantes a instancias de apoyo psicológico.

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JCS