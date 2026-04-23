Suspenden clases en CBTIS y Telesecundaria por mensajes amenazantes

En Tlaxcala desplegaron un fuerte operativo federal y estatal luego de que fueron hallados mensajes de amenaza en diferentes escuelas de Apizaco y Calpulalpan.

Los mensajes amenazantes, que sugerían actos de violencia dentro de las aulas, fueron localizados en pizarrones y baños, lo que desató una ola de preocupación entre padres de familia y estudiantes.

Elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal se desplegaron en los planteles CBTIS 154 y la Telesecundaria Francisco Sarabia, en Calpulalpan, así como en el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), en donde revisaron las instalaciones.

Las clases en estás instituciones fueron suspendidas como una medida de prevención para los alumnos, maestros y padres de familia.

Personal de Derechos Humanos y de Protección al Menor acompañaron las revisiones preventivas para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil, durante una revisión de mochilas que se les hicieron a los estudiantes.

Autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos y sobre todo que revisen lo que los jóvenes llevan en las mochilas.

En Tamaulipas aparecen mensajes intimidatorios en baños de escuelas

Por Alfredo Peña

Por tercer día consecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reforzó los operativos de vigilancia en planteles educativos de al menos tres municipios de la entidad, ante la proliferación de amenazas de tiroteo difundidas en redes sociales y escritos anónimos.

La Vocería de Seguridad del Estado informó este miércoles que las acciones se concentraron en Ciudad Victoria, la capital, y Altamira, ubicado en la zona sur de la entidad.

A través de sus canales oficiales, la dependencia señaló que la presencia de la Guardia Estatal se mantiene de manera permanente con el fin de brindar certeza a la comunidad educativa.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar certeza a la comunidad educativa, los elementos de la Guardia Estatal mantienen presencia permanente mediante recorridos de vigilancia en instituciones educativas”, publicó la Vocería en un mensaje dirigido principalmente a los padres de familia.

Las movilizaciones de este miércoles se activaron luego de que se reportaran hallazgos de mensajes intimidatorios en el interior de los baños de dos instituciones.

En Ciudad Victoria, estudiantes del Colegio “Antonio Repiso” denunciaron haber encontrado una amenaza escrita en los sanitarios.

De manera casi simultánea, una situación similar se registró en la Escuela Secundaria Técnica No. 84 “Lázaro Gallegos Hernández”, ubicada en el sector Infonavit del municipio de Altamira.

El antecedente en Matamoros y el temor fronterizo

Con estos hechos, suman tres días de movilizaciones policiales en el estado.

El foco de atención se encendió desde el lunes en Matamoros, donde se reportaron alertas sobre supuestos brotes de violencia y posibles tiroteos en planteles de educación media como la Telesecundaria del Fraccionamiento Presidentes, el CBTIS 119 y escuelas ubicadas en ejidos cercanos.

La zozobra entre los padres de familia de Matamoros se intensificó durante la mañana del martes, debido a un incidente ocurrido en la vecina ciudad de Brownsville, Texas.

Elementos policiales de aquel condado realizaron una intensa movilización en el colegio “Rivera Early College” para someter a un estudiante que, según los reportes, portaba un arma y amenazaba con perpetrar un tiroteo.

Aunque las autoridades texanas intervinieron y determinaron que la amenaza era falsa, lograron identificar y detener a un joven de 17 años como el presunto responsable de realizar la llamada de alerta.

La policía del condado de Brownsville informó a través de sus redes sociales oficiales que la situación fue controlada y que los estudiantes fueron liberados sin que se registraran lesionados.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró que los recorridos de prevención continuarán de forma indefinida en los municipios referidos hasta descartar cualquier riesgo para la comunidad estudiantil.

jcp