INE contribuye en localización e identificación de personas desaparecidas

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha contribuido a la localización e identificación de personas desaparecidas en el país mediante el uso de datos biométricos del Padrón Electoral, de acuerdo con un informe presentado por la consejera Carla Humphrey.

Al corte del 31 de marzo de 2026, el Instituto ha suscrito 47 convenios de colaboración con autoridades federales y locales, entre ellas fiscalías y comisiones de búsqueda, lo que ha permitido atender más de 113 mil solicitudes de identificación y más de 442 mil de localización de personas.

Humphrey detalló que las solicitudes de identificación han tenido una respuesta en el 38.68% de los casos, mientras que en materia de localización el nivel de respuesta alcanza el 54.56%, lo que refleja el alcance de estas herramientas en apoyo a las instituciones encargadas de la búsqueda.

Por su parte, el director del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, explicó que, a partir de estas solicitudes, se han generado miles de coincidencias que han permitido confirmar identidades mediante análisis pericial. Señaló que el sistema biométrico del INE ha sido clave para cruzar información y avanzar en la identificación de personas.

En el caso de la localización, destacó que se han obtenido más de 243 mil respuestas con registros coincidentes, de las cuales más de 105 mil han sido confirmadas mediante el cruce de datos como nombre, fecha de nacimiento y CURP.

Acuerdan colaborar en tema de desapariciones

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en su reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acordaron colaborar en el tema de las desapariciones de personas en México.

Sheinbaum y Türk se reunieron en Palacio Nacional por cerca de una hora y media y fue el punto central de la visita de cuatro días del Alto Comisionado a México para conocer del tema.

Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi, coordinadora Residente de la ONU en México. Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, expuso Sheinbaum en un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales.

Por su parte, el Alto Comisionado afirmó que en la reunión se acordó que la relación debe darse en un marco de cooperación.

Muy agradecido por la reunión de hoy con el Presidente de México @Claudiashein, donde discutimos temas de derechos humanos y oportunidades para la cooperación”, planteó el Alto Comisionado.

Durante su estancia, Türk se reunió con autoridades como la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y con los líderes de las fracciones parlamentarias en el congreso.

El Alto Comidionado externó que quedó conmovido por los testimonios de los familiares de desaparecidos y ha destacado su fortaleza, entereza y resiliencia ante el drama que viven.

Türk, arribó a las 9:32 del miércoles a Palacio Nacional para reunirse con la Sheinbaum y se retiró a las 11:37, sin emitir comentarios sobre los temas abordados en su encuentro con la titular del Ejecutivo.

Posteriormente dio una rueda de prensa en la Casa de España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Participaron también en la reunión el Canciller Roberto Velasco; y el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.

jcp