Jueza ordena a FGR entregar carpeta de investigación a defensa de vicealmirante Farías Laguna

Una jueza federal giró determinó que la Fiscalía General de la República (FGR), deberá de entregar a la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna la totalidad de la carpeta de investigación iniciada en su contra, así como informar con detalle el estado de cada diligencia solicitada por sus abogados.

La jueza Mariana Vieyra Valdés dictó durante una audiencia por presunta omisión de actuaciones del Ministerio Público y tutela de derechos dentro de la causa penal 325/2025. En esa diligencia, la juzgadora estableció un plazo de 15 días hábiles para que la Fiscalía rinda un informe por escrito donde precise el número de tomos, anexos, cuadernillos y técnicas de investigación que integran el expediente.

El exintegrante de la Secretaría de Marina permanece sujeto a proceso penal y actualmente está interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

Además, el Ministerio Público deberá entregar a la defensa copia completa de todos los documentos que conforman la indagatoria.

La defensa sostiene que hasta ahora no ha tenido acceso pleno a la información que sustenta las acusaciones contra el vicealmirante, a quien la autoridad ministerial señala como presunto responsable de delincuencia organizada y contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

El despacho legal detalló que la resolución también obliga a la Fiscalía a convocar a los abogados del imputado para cotejar los tomos testados con los originales, a fin de permitir la revisión directa de la carpeta de investigación y la toma de notas sobre su contenido.

La jueza, además, ordenó al Ministerio Público resolver los acuerdos pendientes relacionados con actos de investigación solicitados por la defensa.

Entre ellos figura el envío de oficios a la propia Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, diligencias que, según la defensa, habían sido requeridas con anterioridad sin que se hubieran cumplido.

vjcm