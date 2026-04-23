Detienen a dos policías por el asesinato de doctora en Veracruz

En medio de un debate sobre si fue una confusión o un fuego cruzado, el ataque al vehículo donde viajaba la doctora Bertha Burciaga, anestesióloga del IMSS, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz mantiene bajo investigación a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que estarían presuntamente involucrados en su asesinato.

La doctora Burciaga transitaba sobre la autopista México-Tuxpan, a la altura de la caseta de Tihuatlán, cuando fue alcanzada por una ráfaga de proyectiles que también alcanzaron a otra mujer que viajaba como copiloto, quien permanece hospitalizada.

De acuerdo con información confirmada por autoridades estatales, los policías fueron puestos a disposición de la fiscalía luego de que las primeras indagatorias revelaran inconsistencias en la versión inicial del operativo.

El gobierno estatal sostuvo que los agentes perseguían una camioneta reportada como robada y que habrían disparado en medio de un fuego cruzado, una explicación que no ha logrado contener la indignación social ni responder a las dudas sobre el protocolo aplicado.

La muerte de la doctora —quien regresaba de un turno médico— puso en entredicho el uso de la fuerza en retenes y operativos carreteros, así como la falta de controles internos en la Secretaría de Seguridad Pública.

Aunque la gobernadora Rocío Nahle aseguró que su administración “no encubrirá a nadie” y que la familia ha sido atendida, allegados a la víctima denunciaron falta de información, burocracia y ausencia de acompañamiento institucional en los primeros días posteriores al crimen.

La FGE informó que analiza videos de la caseta, reportes de radio, trayectorias balísticas y declaraciones de los agentes, con el fin de determinar si hubo negligencia, violación de protocolos o responsabilidad directa en la muerte de la médica.

Hasta ahora, no se ha informado sobre la vinculación a proceso de los policías detenidos ni sobre la localización de los presuntos ladrones cuya persecución habría originado el operativo.

El caso ha generado protestas entre la comunidad médica que exige garantías de seguridad en traslados y turnos nocturnos, así como una investigación transparente que no reduzca el crimen a un “error operativo”.

También señalan que este episodio se suma a una serie de incidentes en los que la actuación policial en Veracruz ha derivado en muertes de civiles sin que existan mecanismos claros de supervisión o sanción.

Mientras la investigación avanza, la familia de la doctora Burciaga insiste en que el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que el caso no quede atrapado en la opacidad que históricamente ha rodeado los abusos policiales en la región.

La indignación ha generado acciones articuladas y para este viernes a las 16 horas se prevé una marcha pacífica convocada por el gremio de la salud, la cual se efectuará en Poza Rica.

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JCS