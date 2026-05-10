Investigan muerte de un hombre tras riña en Pachuca, Hidalgo

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia se registró la tarde de este domingo en la colonia Fernández de Lizardi en Pachuca, Hidalgo, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida presuntamente tras participar en una riña.

De acuerdo con información preliminar emitida por autoridades, vecinos de la zona realizaron reportes al número de emergencias para alertar sobre un altercado ocurrido en la vía pública.

En atención al llamado, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar señalado para verificar la situación.

Al arribar, los agentes localizaron a un hombre tendido sobre la calle con diversas lesiones visibles.

Posteriormente, personal paramédico confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del fallecimiento, la zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

De manera paralela, autoridades de seguridad implementaron un operativo en calles aledañas con el propósito de ubicar a las personas presuntamente involucradas en los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

Las autoridades señalaron que serán las investigaciones ministeriales las que determinen las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho, así como el posible móvil de la agresión.

JCS