HR “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE recibe 56 nuevas camas hospitalarias

● Como parte de la distribución nacional de 2 mil 275 nuevas camas hospitalarias, el ISSSTE trasladó desde su Almacén Central unidades eléctricas de alta tecnología al Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México

● Las nuevas camas son ajustables, cuentan con controles para el manejo del paciente y personal médico, así como colchones más cómodos y funcionales; permitirán brindar un servicio de mayor calidad a la derechohabiencia

El Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, recibió 56 nuevas camas eléctricas hospitalarias, como parte de la distribución del primer lote de 180 unidades, de un total de 2 mil 275, que lleva a cabo el organismo a nivel nacional.

El director del Hospital Regional, Félix Martínez Alcalá, detalló que este nuevo mobiliario fortalecerá el servicio en las áreas de recuperación del Centro de Cirugía Robótica, Pediatría, Urgencias, entre otras zonas del hospital, por lo que, aseguró, con ellas se le brindará una atención de mayor calidad a los derechohabientes.

HR “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE Excélsior

“Estamos en el Hospital Regional ‘Lic. Adolfo López Mateos’, recibiendo 56 camas nuevas eléctricas que van a dar un gran beneficio a la atención a nuestros derechohabientes. Un agradecimiento y un reconocimiento al doctor Martí Batres, director general del ISSSTE, porque esto nos va a permitir atender con una mayor capacidad y calidad a todos nuestros derechohabientes”, comentó.

Las primeras áreas en recibir estas unidades fueron la de recuperación del Centro de Cirugía Robótica, donde se instalaron cuatro camas para las personas que tuvieron procedimientos de mínima invasión realizados por el robot Da Vinci. Además, en Pediatría, se colocaron siete más, en beneficio de los pacientes menores de edad del hospital.

Finalmente, el director del HR señaló que en los siguientes días continuará la asignación de las 45 camas restantes, en puntos estratégicos como el área de piso y Urgencias, entre otros.

Por su parte, el jefe de departamento de Desarrollo de Inmuebles de la Subdirección de Infraestructura del ISSSTE, César Vega Goytia, destacó que las camas son ajustables, cuentan con controles para el manejo del paciente y personal médico, así como colchones más cómodos y funcionales, por mencionar algunos beneficios.

La instalación de las nuevas camas hospitalarias fortalece la Estrategia de Trato Digno resolutivo, impulsada por el director general del ISSSTE, en concordancia con el proyecto en materia de salud de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.