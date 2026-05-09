Cateo en Hidalgo deja decomiso de combustible ilegal y fármacos controlados

Un operativo coordinado por autoridades federales en el municipio de Actopan, Hidalgo, culminó con el aseguramiento de combustible presuntamente robado, medicamentos de uso controlado y dinero en efectivo, así como la detención de dos individuos señalados por actividades ilícitas.

La intervención se llevó a cabo en la comunidad de El Daxtha, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre posibles actividades relacionadas con la comercialización clandestina de hidrocarburo y sustancias psicotrópicas dentro de un negocio de la zona.

Tras obtener una orden de cateo emitida por un juez federal, agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con peritos especializados, ingresaron al inmueble para realizar la inspección correspondiente.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron aproximadamente 421 litros de diésel almacenados de manera irregular, además de 162 recipientes de distintas dimensiones utilizados presuntamente para el manejo y distribución del combustible.

Cateo en Actopan, Hidalgo, dejó el decomiso de combustible ilegal, fármacos controlados y dinero en efectivo; dos personas fueron detenidas. Especial

En el sitio también fueron encontrados más de 500 comprimidos y cápsulas de medicamentos sujetos a control sanitario, entre ellos sustancias como clobenzorex, metilfenidato, fentermina y anfepramona, consideradas de uso restringido por sus efectos estimulantes.

Como parte del aseguramiento, los agentes decomisaron un automóvil tipo sedán y cerca de 19 mil pesos en efectivo, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Las dos personas arrestadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de continuar las investigaciones por posibles delitos relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos y contra la salud.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones estatales, quienes mantuvieron vigilancia y resguardo en el perímetro durante el operativo.