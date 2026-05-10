Celebran a madres con concierto de Lucero

Con un concierto en la explanada delegacional, y cuatro más en distintos puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se celebró el 10 de Mayo en la demarcación.

Desde temprana hora, madres de familia llegaron a la explanada delegacional acompañadas de sus hijos, esposos para presenciar el concierto de la actriz y cantante, pese a la lluvia que cayó en la zona norte de la capital.

Los asistentes corearon éxitos como “Electricidad”, “Amor Secreto”, “Vete con Ella” y “Ya No”, que interpretó la cantante.

Previo al concierto, el alcalde Janecarlo Lozano, entregó obsequios a las mujeres, adultas mayores, madres solteras y amas de casa que agradecieron la atención.

“Las madres son el corazón de nuestras familias y el motor que mantiene unida a nuestra comunidad. Hoy quisimos reconocerlas con un evento digno, seguro y lleno de cariño para ellas”, expresó Lozano.

Pese a la masiva asistencia, no se registraron emergencias mayores en torno a la sede delegacional.

De forma paralela, en otros puntos de la Alcaldía se desarrollaron otros conciertos en colonias de la demarcación.