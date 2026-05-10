Padres deportados por ICE se reúnen con hijo enfermo en Durango tras 25 días detenidos

Tras permanecer 25 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, Isidoro González y Anabel Ramírez lograron reencontrarse con su hijo Kevin, de 18 años, quien padece cáncer de colon terminal.

El encuentro tuvo lugar en la capital duranguense después de que la pareja fuera deportada a territorio mexicano, de acuerdo a ABC Noticias.

Cronología de la detención y traslado

Los padres de familia habían intentado ingresar a los Estados Unidos con el objetivo de acompañar a su hijo durante su tratamiento oncológico; sin embargo, al serles negada previamente una visa humanitaria, optaron por cruzar la frontera, donde fueron interceptados por agentes migratorios.

Durante su estancia en un centro de detención federal, la salud de Kevin se convirtió en un tema de interés público debido a las solicitudes del joven para ver a sus progenitores por última vez.

Luego de concretarse su deportación hacia Hermosillo, Sonora, Isidoro y Anabel emprendieron un viaje por carretera de más de 16 horas hacia el estado de Durango.

El traslado se realizó inmediatamente después de recuperar su libertad, con el fin de cumplir el deseo del joven, cuya historia se viralizó en diversas plataformas digitales en ambos países.

JCS