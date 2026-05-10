Vuelca pipa con turbosina en Hidalgo; activan operativo de control

Una pipa cargada con turbosina volcó en la comunidad de Llano Primera Sección, del municipio de Tula de Allende lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad del estado de Hidalgo en la zona.

Una pipa cargada con turbosina volcó en Tula de Allende Foto: Especial

Tras el reporte del accidente, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para implementar un operativo preventivo, acordonar el área y supervisar las condiciones de seguridad derivadas del combustible transportado por la unidad.

De acuerdo con los primeros informes, el operador del vehículo recibió atención prehospitalaria en el sitio por parte de paramédicos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, debido a que las lesiones presentadas no fueron de consideración.

Una pipa cargada con turbosina volcó en Tula de Allende Foto: Especial

Las autoridades realizaron maniobras de inspección y aseguramiento para descartar riesgos mayores, mientras personal especializado trabajó en el control de la situación y en las labores para retirar la unidad siniestrada.

La circulación en la zona se mantuvo parcialmente afectada durante las tareas de atención. Autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal de auxilio mientras concluyen los trabajos correspondientes.

Una pipa cargada con turbosina volcó en Tula de Allende Foto: Especial

jcp