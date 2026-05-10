Madres buscadoras realizan protestas en tres municipios de Tamaulipas

Colectivos de familiares de desaparecidos marcharon este 10 de mayo en al menos tres municipios de Tamaulipas para exigir avances en la búsqueda de sus seres queridos.

En dos de las ciudades, la jornada de protesta concluyó con una misa, en el marco de una conmemoración que, para las madres, no significa festejo, sino lucha y exigencia de justicia.

Bajo la consigna “El 10 de mayo no es festejo, es de lucha y protesta”, los contingentes de Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria realizaron caminatas para demandar la localización de sus familiares desaparecidos.

En Reynosa, integrantes del colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” se concentraron en el Monumento a la Madre y de ahí marcharon hacia la catedral para participar en una misa.

En Ciudad Victoria, el colectivo “Por Amor a Nuestros Hijos y Familiares Ausentes en Tamaulipas” partió en caminata del centro de la ciudad hacia el Palacio de Gobierno y, posteriormente, llevó a cabo otra manifestación en las afueras de la Casa de Gobierno.

En tanto, en Tampico las madres de desaparecidos se reunieron primero en una misa y luego caminaron hasta la Plaza de Armas, ubicada en la zona centro.

En los tres casos, las madres reiteraron su llamado a las autoridades para que se fortalezcan las acciones de búsqueda y se obtengan mayores resultados.