Karma: quería robarse algo pero ignoró a los perros de la casa; así le fue

Un intento de robo terminó en una escena digna de comedia cuando un hombre decidió vulnerar una vivienda sin calcular un detalle fundamental: la presencia de dos perros que custodiaban el lugar.

El episodio, captado por una cámara de seguridad instalada en la cochera de la casa, muestra al sujeto aproximándose al portón metálico e intentandoo con unas ramas jalar algo hacia él. Del otro lado, estacionado, se observa un automóvil blanco; a un costado, algunos objetos domésticos y bidones de agua. Y lo más importante....

La intervención de los guardianes peludos

En cuestión de segundos, los perros detectan la intrusión. Primero uno, luego el otro, se abalanzan hacia la reja y comienzan a saltar y ladrar con insistencia. El hombre intenta mantener la calma y manipular el acceso, pero la presión de los animales lo descoloca.

Reproducir Karma: quería robarse algo e ignoró a los perros de la casa; así le fue

Las imágenes muestran cómo uno de los canes logra morderlo o sujetarlo por la ropa, obligándolo a retroceder. El intruso pierde estabilidad, trastabilla y finalmente decide abandonar su plan. Los perros continúan ladrando y saltando contra el portón.

Lejos de concretar el robo, el hombre termina huyendo sin llevarse nada y, según los comentarios en redes, con el orgullo herido.

Reacciones virales

El video se viralizó rápidamente y desató una ola de reacciones. “Perro > Mono”, escribió el usuario @LemmY_Escorpio, acumulando múltiples interacciones. Otros celebraron la reacción de los animales con frases como “Felicidades a los perros” o “Se ganaron el pollitoooo !!!”.

No faltaron comentarios de humor: “Está rara la nueva temporada de The Walking Dead”, ironizó otro usuario, mientras decenas de internautas inundaron la publicación con emojis de risa y aplausos.

Más allá del tono festivo, el registro resalta el rol disuasivo de los perros en la seguridad doméstica. En este caso, fueron ellos quienes impidieron que el intento de robo pasara a mayores. El desenlace, al menos esta vez, tuvo tintes de karma instantáneo.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el robo a casa habitación se mantiene entre los delitos de mayor incidencia, con miles de carpetas de investigación abiertas cada año a nivel nacional.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en 2024 se iniciaron más de 70 mil investigaciones por robo a casa habitación, en sus distintas modalidades.

Diversos estudios sobre prevención situacional del delito, realizados por universidades en Estados Unidos y Europa, han señalado que la presencia visible de perros puede funcionar como un elemento disuasivo, incrementando el riesgo percibido por el intruso y la probabilidad de detección.

Expertos en seguridad recomiendan complementar este factor con:

Iluminación adecuada

Cerraduras certificadas

Sistemas de videovigilancia

Estos elementos ayudan a reducir vulnerabilidades y proteger de manera más efectiva las viviendas.

