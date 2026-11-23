La Fiscalía General de la República abrió una investigación propia contra los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

La fiscal general, Ernestina Godoy, confirmó que los diez involucrados ya fueron citados a declarar y aseguró que las indagatorias avanzan.

“En el caso de los funcionarios de Sinaloa que fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos por una serie de delitos, la Fiscalía abrió su propia investigación y estamos investigando a los diez servidores públicos que, como ustedes saben, fueron ya citados por la Fiscalía General de la República y estamos avanzando en la investigación”, afirmó.

Sin embargo, tras una reunión de trabajo con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por Ricardo Monreal, Godoy precisó que, hasta el momento, México no ha recibido la solicitud de extradición ni los elementos probatorios que deben acompañarla.

“El gobierno de Estados Unidos no ha presentado la solicitud formal de extradición con todas las pruebas que tiene que acompañar. Por el momento no hemos recibido esa solicitud con las pruebas necesarias para trabajar el tema de extradición. Estamos esperando”, señaló.

Godoy Ramos aseguró que en la FGR las investigaciones se realizan sin distinción de filiación política y que todas las denuncias presentadas ante la institución son atendidas.

Ello, tras ser cuestionada sobre una posible investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, por su presunta relación con Amílcar Olán y el caso del huachicol fiscal, Godoy negó que exista una indagatoria en curso.

La fiscal argumentó que las referencias contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se limitan a una mención de oídas, insuficiente para iniciar una investigación, dijo.

“No tengo una investigación en curso sobre esta persona que usted me pregunta. Hay una mención que se hizo como testigos de oídas. Insisto, la Fiscalía Federal de la República no actúa en base a rumores o a dichos”, concluyó.