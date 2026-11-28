Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de permanecer casi tres semanas hospitalizado en Jalisco.

El traslado del presunto líder criminal se realizó bajo un dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los 20 detenidos junto a El R2; cuatro permanecerán en prisión preventiva. Especial e IA

Álvarez Ayala permanecía bajo custodia federal en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas por las heridas de bala que sufrió durante el operativo naval para su captura, el pasado 8 de noviembre.

Su ingreso a prisión había sido aplazado desde el 10 de noviembre debido a complicaciones en su estado de salud, entre ellas episodios de taquicardia y presión arterial elevada.

Las autoridades federales identifican a “El R2” como presunto dirigente de “Los Rs”, célula delictiva vinculada con el CJNG, con presencia en Jalisco y Michoacán, cuya dirección habría asumido tras la captura de su hermano Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, en julio de este año.

A balazos terminó el operativo en un restaurante de Guadalajara donde fue detenido Rafael, 'El R2', junto con otras 19 personas.

Las investigaciones relacionan a dicha organización con delitos de extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas y agresiones contra autoridades, así como con el cobro de cuotas a productores de aguacate.

Sobre Rafael Álvarez Ayala pesa una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán, además de un mandamiento judicial con fines de extradición a Estados Unidos.

El detenido también ha sido relacionado por las autoridades con las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Desde el centro penitenciario de máxima seguridad, Álvarez Ayala enfrentará los procedimientos judiciales en su contra, sin que hasta el momento exista una sentencia condenatoria por las imputaciones derivadas de su reciente captura.