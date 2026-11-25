Un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos del Ejército dejó siete presuntos delincuentes muertos y cuatro detenidos, además del aseguramiento de vehículos y armas.

Los hechos se registraron en la comunidad de Villa Dr. Gómez, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

De acuerdo con informes preliminares, los elementos se encontraban en la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, realizando operaciones pie a tierra con el objetivo de capturar a un presunto líder del grupo delincuencial Los Reyes, identificado como William, alias “El Maníaco”, quien opera en Michoacán.

Fue en ese momento cuando se registró el enfrentamiento, que dejó siete presuntos agresores muertos y cuatro detenidos.

En el lugar también se aseguraron armas de fuego y vehículos.

Hasta el momento, se desconoce si se logró la captura del líder delincuencial o si se encuentra entre las personas fallecidas.