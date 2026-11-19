Por segunda ocasión, un juez federal aplazó la audiencia inicial de Rafael Álvarez Ayala, alias El R2, señalado como presunto mando de la célula criminal Los R, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La diligencia estaba programada para el miércoles 18 de noviembre y se realizaría mediante videoconferencia; sin embargo, el estado de salud del detenido impidió que pudiera participar en el procedimiento judicial.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, las heridas de bala que recibió en el abdomen durante su captura, así como la cirugía de emergencia a la que fue sometido, lo mantienen sedado y con un nivel mínimo de conciencia.

Álvarez Ayala permanece internado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, bajo custodia y vigilancia especial. Además, un amparo promovido por su defensa impide su traslado a un centro penitenciario mientras no reciba el alta médica.

El presunto líder criminal fue detenido el pasado 8 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Vallarta Norte, en Guadalajara, donde se registró un enfrentamiento armado.

En ese mismo despliegue fueron detenidas otras 19 personas. De acuerdo con los reportes sobre el proceso, 16 enfrentan su procedimiento en libertad bajo medidas cautelares, mientras que tres permanecen en prisión preventiva justificada.

Hasta el momento no se ha establecido una nueva fecha para la audiencia de Rafael Álvarez Ayala.