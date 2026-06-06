El ingenio tiene recompensa: Mateo recibe álbum del Mundial tras dibujar sus estampas

El ingenio de Mateo tuvo su gran recompensa.

El niño de una escuela primaria de Culiacán, quien creó su propio álbum al utilizar el pensamiento divergente que había aprendido en una de sus clases, recibió de regalo un álbum oficial del Mundial 2026 además de una caja de estampas, todo como un reconocimiento a su talento.

Gracias a la historia que se conoció en el noticiero de Imagen Televisión, que conduce Nacho Lozano, una persona se enteró de la creación del niño que era cuadernillo con las estampas dibujadas. Entonces tuvo el deseo de premiar al menor de edad y decidió enviarle los obsequios a la capital sinaloense.

"Este es un premio a tu inteligencia y dedicación, ¡Disfrútalo!", decía el mensaje que acompañaba la caja con los regalos.

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El estudiante de cuarto grado de primaria de la escuela Benemérito de Las Américas estalló de emoción al abrir la sorpresa y observar que se trataba de la caja de estampas y de un álbum de pasta dura. De inmediato agradeció el obsequio.

La información sobre el álbum que creó el niño al utilizar el pensamiento divergente también se conoció en las diferentes plataformas de Grupo Imagen y se publicó en Excélsior el pasado 29 de mayo.

En aquella ocasión le mencionó a su maestra Alina Flores que debido a que no tenía dinero para comprar un álbum decidió emplear un método aprendido para resolver la situación y fue el que lo inspiró para hacer el cuadernillo.

Desde entonces, muchas personas conocieron la historia de Mateo y, conmovidas por su creatividad, también se han acercado para ver la posibilidad de reconocerlo con algún premio.

Reproducir El menor de edad celebró su regalo junto con sus compañeros de clase

Para Mateo Ramírez, quien es uno de los alumnos destacados de su grado escolar, el día de ayer tuvo un gran significado.

Durante el recreo se convirtió en el centro de atención de sus compañeros y al momento de comenzar a abrir algunos de los sobres de las estampas hubo aplausos como si hubiera metido un gol.

Mateo, quien juega futbol y le gusta la posición de portero en la que se ha convertido en un experto en parar penales, celebró en grande al momento que vio que le habían salido las estampas del argentino Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los astros para la próxima Copa del Mundo.

En el álbum que realizó con hojas de cuaderno había logrado ya crear varias estampas de la Selección Mexicana e incluso realizó la del equipo completo.

Ahora, aquella imagen curiosa que dibujó de César El Chino Huerta para el álbum de su creación, se transformó en una fotografía real del futbolista mexicano.

Mateo ya anotó el mejor gol en su Mundial y fue gracias al talento, una cualidad que espera que lo lleve a triunfar en las mejores canchas del mundo profesional.