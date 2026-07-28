Emboscan a agentes en Guerrero, Chihuahua; un atacante abatido

Un enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y un grupo de civiles armados en el municipio de Guerrero , Chihuahua, dejó como saldo un presunto agresor abatido, cuatro vehículos asegurados, cuatro armas largas decomisadas y diverso equipo táctico confiscado, informó la corporación estatal.

El enfrentamiento ocurrió en una brecha de terracería ubicada entre las comunidades de Temechi y Chopeque, donde agentes estatales realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte de las estrategias para combatir la delincuencia en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías detectaron un vehículo que circulaba en dirección a las patrullas. Minutos después, los ocupantes comenzaron a disparar contra los elementos de seguridad, lo que obligó a los agentes a responder conforme a los protocolos de actuación para repeler la agresión.

Mientras el intercambio de disparos se desarrollaba, otros siete vehículos con hombres armados arribaron al lugar para reforzar a los primeros atacantes, intensificando el enfrentamiento que se prolongó durante aproximadamente 30 minutos.

La SSPE informó que, gracias a la respuesta táctica de los elementos desplegados en la zona, fue posible contener la agresión y obligar a los integrantes del grupo delictivo a retirarse del lugar.

Se decomisaron cuatro armas largas, tres cascos balísticos, cinco chalecos tácticos, cargadores y cartuchos útiles. Facebook/Radio Max

Aseguran vehículos, armas y equipo táctico

Tras recuperar el control del área, las fuerzas estatales implementaron un operativo de inspección que permitió asegurar una Chevrolet Suburban, una Jeep Grand Cherokee, una Toyota Tacoma y una Dodge Durango. En el interior de la Jeep Grand Cherokee fue localizado un hombre sin signos vitales, identificado como uno de los presuntos agresores, quien portaba un arma larga y equipo táctico.

Las investigaciones preliminares establecieron que las cuatro unidades aseguradas contaban con reporte de robo vigente en Estados Unidos, por lo que quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el resto de los indicios localizados en la escena.

Durante la revisión del lugar, los agentes también decomisaron cuatro armas largas, tres cascos balísticos, cinco chalecos tácticos, cargadores y cartuchos útiles, evidencia que será integrada a las investigaciones para determinar la identidad de los responsables que lograron escapar.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que ningún elemento de la corporación resultó lesionado durante el enfrentamiento, hecho que atribuyó a la preparación operativa y a la capacidad de respuesta del personal desplegado.

Todo el armamento, equipo táctico y vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y establecer la posible relación de los implicados con otros hechos delictivos registrados en la región.