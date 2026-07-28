Sheinbaum anuncia nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias en los medios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el derecho a la información veraz es un derecho constitucional y afirmó que uno de los principales cambios en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es garantizar los derechos de las audiencias, una demanda histórica de la sociedad.

¿De qué tratan los nuevos lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones?

Al iniciar su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo presentó los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, donde afirmó que no se trata de multar a ningún medio de comunicación, público ni privado, sino garantizar el derecho de las audiencias.

La presidenta indicó que el eje central es empoderar al espectador y garantizar que el consumo de información se dé en un marco de respeto y veracidad.

Entre los puntos más destacados de esta iniciativa se encuentran:

El reconocimiento oficial del acceso a la información veraz como un derecho constitucional .

La protección activa de los espectadores y radioescuchas frente a la desinformación.

La corresponsabilidad de los medios en la calidad del contenido que emiten.

Código de Ética: El nuevo requisito para los medios de comunicación

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que los medios de comunicación deberán contar con un Código de Ética que garantice los derechos de las audiencias y la veracidad de la información.

La funcionaria federal explicó que los medios de comunicación deberán establecer un Código de Ética que incluya una mención expresa de los derechos de las audiencias, así como criterios editoriales y principios que contribuyan a garantizar la veracidad y el tratamiento responsable de la información.