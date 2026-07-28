Pensiones Bienestar: estos son los beneficiarios que reciben su depósito hoy

Este martes 28 de julio de 2026, las personas beneficiarias de las Pensiones para el Bienestar y de los Programas para el Bienestar cuyo primer apellido inicia con las letras T, U o V podrán disponer del depósito correspondiente al bimestre julio-agosto, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por el gobierno de México.

La entrega de los recursos se realiza de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, con el objetivo de evitar aglomeraciones y brindar una atención más ordenada en las sucursales del Banco del Bienestar y en los puntos donde se realizan los retiros.

Los apoyos económicos van dirigidos a cuatro sectores de la población como los son:

Mujeres Bienestar.

Mujeres Bienestar. Personas Adultas Mayores.

Personas con Discapacidad.

Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Derivado de lo anterior, las autoridades recordaron que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del depósito. Asimismo, recomendaron a los beneficiarios acudir únicamente en la fecha que les corresponde para facilitar la atención y evitar largas filas.

El calendario de pagos continuará vigente hasta mañana con el resto de las letras del alfabeto, pues será el 29 de julio cuando concluya la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto.