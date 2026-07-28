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Sheinbaum responde a asesor de Trump: EU debe mirarse a sí mismo en tema de narco y lavado de dinero

La presidenta afirmó que en México gobierna el pueblo y su administración trabaja cada día para combatir al crimen.

Por: Ximena Mejía

Claudia Sheinbaum escuchando atentamente durante la Conferencia del Pueblo, con la bandera de México de fondo.
La presidenta fue cuestionada acerca de las declaraciones del asesor de Trump respecto a México.Cuartoscuro

Luego de que el asesor de Seguridad de Donald Trump, Stephen Miller, expresó que son los cárteles quienes controlan a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en el país gobierna el pueblo y todos los días se trabaja por la seguridad y la paz. 

“Hay buena coordinación y saben que nosotros, en México gobierna el pueblo, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país y hay resultados”, sostuvo. 

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo sostuvo que Estados Unidos debe mirarse a sí mismo en la problemática del narcotráfico, lavado de dinero, al considerar que dichas declaraciones obedecen a un tema de campaña ante el próximo proceso electoral en dicho país en noviembre. 

“Como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico”, respondió.

 El funcionario estadunidense también comparó a los cárteles del narcotráfico mexicanos con Al Qaeda, los cuales en su percepción “buscan desestabilizar la democracia en Estados Unidos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 28 de julio de 2026.
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