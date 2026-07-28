Choque entre camión urbano y autobús en Monterrey deja 10 lesionados | VIDEO

Un fuerte accidente vial entre un camión de transporte urbano y un autobús movilizó la mañana de este martes a los cuerpos de emergencia en el Centro de Monterrey, luego de que se reportaran varias personas lesionadas y pasajeros atrapados tras el impacto.

El percance ocurrió alrededor de las 08:38 horas en el cruce de las calles José María Arteaga y Villagrán Norte, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León y diversas corporaciones de rescate desplegaron un operativo para atender la emergencia.

Elementos de Protección Civil Nuevo León atienden el reporte de un accidente vial entre dos camiones, con personas lesionadas”, informó Protección Civil Nuevo León en Facebook.

Al momento, se continúa atendiendo a las personas lesionadas por parte de las corporaciones de auxilio en el lugar”, agregó.

El percance ocurrió alrededor de las 08:38 horas en el cruce de las calles José María Arteaga y Villagrán Norte. Captura de video

Aún no hay informe sobre número de lesionados

De acuerdo con los primeros reportes, el llamado de auxilio alertó sobre un accidente vial múltiple en el que participaron dos unidades de transporte, una de ellas un camión urbano. Rescatistas trabajan en la atención de los lesionados y en las maniobras para liberar a personas que habrían quedado prensadas tras la colisión.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas heridas ni la gravedad de sus lesiones, por lo que se espera que en las próximas horas se actualice el saldo oficial del accidente.