Aplica INE multas por 9. 7 millones a partidos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 9 millones 750 mil pesos a partidos políticos por falta de comprobación en gastos fiscalizados y por afiliaciones indebidas.

En sesión extraordinaria realizada este viernes, se avalaron, primero, sanciones por 6.1 millones de pesos a tres institutos, toda vez que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE acreditó insuficiencias o faltas en el ejercicio de los recursos electorales.

Movimiento Ciudadano concentró la mayor parte de esa cantidad por problemas de fiscalización: 2 millones 620 mil por egresos sin destino conocido y 3 millones 492 156.80 por un reporte sin veracidad.

PAN y PRI fueron multados por haber recibido aportaciones prohibidas y por las que deberán pagar 5 mil 498 y 2 mil 904 pesos, respectivamente.

Hubo también una amonestación pública a tres proveedores por haber no haber atendido requerimientos por 10 mil 857 pesos.

Posteriormente, el Consejo General acreditó diversas infracciones por las que se impusieron multas que ascienden a más de tres millones 650 mil pesos.

Respecto a las sanciones derivadas de la fiscalización en el uso de los recursos públicos que los partidos ejercen, el consejero Jaime Rivera expuso que, en cinco casos, se proponía declarar fundado el procedimiento de imponer sanciones que, en conjunto, suman 6.1 millones de pesos entre varios partidos involucrados.

En total, fueron analizados nueve casos, algunos no prosperaron: dos son de procesos electorales locales ordinarios de 2021; tres de la elección federal de 2024 y cuatro están relacionados con la revisión de informes anuales correspondientes al ejercicio de 2023.

Detalló el consejero responsable de esta área que, conforme al análisis realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se acreditaron las siguientes infracciones: “Egreso sin destino conocido 2.6 millones de pesos, un reporte sin veracidad que da lugar a una sanción de 3 millones 492 mil pesos; una aportación prohibida, esa solo por una sanción de 8 mil 402 pesos y una omisión de atender requerimientos por una sanción de 10 mil 857 pesos”.

El representante de Morena, Rafael Santiago Rodríguez, hizo ver el caso de la multa aplicada a la coalición del PAN y del PRI en la elección presidencial de 2024 era la relacionada a una aportación empresarial que no estaba permitida.

La falta acreditada consistió en cinco pautas en redes sociales que fueron pagadas por personas físicas con actividad empresarial; costaron 4 mil 286 pesos y no fueron declaradas en su momento.

Al respecto, el consejero Rivera señaló que esas aportaciones generan multas de 200 por ciento con respecto la cantidad prohibida.

Explicó que las faltas y sanciones evaluadas esta vez varían mucho. “Algunos sí tienen sanciones considerables por la gravedad de la falta y la plena comprobación”, explicó.

Se presentó además el informe de los Procedimientos de Liquidación de los Extintos Partidos Políticos, destacando el cierre del procedimiento de la liquidación del Partido Fuerza por México.

El reporte detalla además sobre el avance en la liquidación de los partidos Encuentro Social, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y de la Revolución Democrática

En otro momento, el Consejo General resolvió 27 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS); 18 corresponden a indebidas afiliaciones o desafiliación por parte de los partidos PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que involucran a 85 personas.

En 10 de esos procedimientos, el INE acreditó la infracción, estableciendo multas que ascienden a poco más de tres millones 650 mil pesos.

