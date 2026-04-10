INE invalida asambleas de aspirantes a partidos políticos

Tras detectar una duplicidad masiva de afiliaciones vinculadas principalmente al padrón de Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó decenas de asambleas distritales a cuatro organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos nacionales.

Sin embargo, pese a este recorte administrativo confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las agrupaciones Somos México, Que Siga la Democracia, México Tiene Vida y Construyendo Sociedades de Paz logran sostenerse por encima del mínimo legal establecido por el INE de 200 asambleas.

La autoridad electoral anuló 41 asambleas a Somos México, 14 a Que Siga la Democracia, 17 a México Tiene Vida y 42 a Construyendo Sociedades de Paz.

Excélsior

Con estos ajustes, Somos México quedó con 205 asambleas válidas, Que Siga la Democracia con 215, México Tiene Vida con 233 y Construyendo Sociedades de Paz con 280.

INE acelera revisión de asambleas

Actualmente, el INE revisa las más de 256 mil afiliaciones que cada organización debió presentar para cumplir con el requisito de militancia a nivel nacional.

Este proceso incluye la validación de registros captados mediante la aplicación móvil, así como por régimen de excepción, es decir, en papel.

Reproducir El INE multará a partidos políticos por afiliaciones indebidas de ciudadanos; y aprobó una prueba piloto de voto electrónico para personas con discapacidad en el voto anticipado en línea.

Luego de que el pasado miércoles el TEPJF rechazó la pretensión de Somos México de recuperar afiliaciones duplicadas, su dirigente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que la organización ha cumplido con todos los requisitos y confió en obtener el registro.

Afirmó que “vamos bien, que logramos cumplir estos requisitos, y que hasta el día de hoy, con las decisiones que ha venido tomando la autoridad electoral, tanto el INE como el tribunal, con esas mismas determinaciones, lo lógico será que nos entreguen el registro”.

Guadalupe Acosta Naranjo. Archivo Excélsior

Advirtió sobre posibles irregularidades y señaló:

Hay intentos por frenarnos, pero están fracasando. Estaremos pendientes y alertas, particularmente ante cualquier maniobra del Tribunal Electoral que pretenda frenarnos ‘a la mala’. Decenas de miles de ciudadanos no se lo permitiremos”.

El dirigente rechazó que la organización esté en riesgo tras la resolución y sostuvo que “eso que resolvió el Tribunal no nos afecta… porque Somos México ya tiene más de 200 asambleas verificadas por el INE… de todos modos cubrimos nuestras asambleas”.

am