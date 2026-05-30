México estará pasado por lluvia HOY… ¡y mucho calor!

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerá el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico sobre el sureste mexicano, así como la entrada de aire húmedo del Mar Caribe sobre la Península de Yucatán, originará lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales fuertes en la Península de Yucatán; y chubascos en el centro y sur del litoral del Golfo de México y oriente de la Mesa Central.

Un automóvil tipo Sedán clásico quedó varado al intentar atravesar una vialidad completamente inundada por la intensa lluvia

Acá las lluvias intensas

Por su parte, la onda tropical número 3 que se desplazará frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero.

En tanto, un canal de baja presión al interior del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, provocarán lluvias aisladas e intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, en estados del norte, noreste, centro y occidente del país.

Nueva onda tropical

Asimismo, el SMN, dio a conocer que se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo.

La primera se registró en Quintana Roo y la segunda en Baja California, de acuerdo al informe semanal de daños a la salud. Cuartoscuro

Además, una línea seca provocará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el norte de México.

Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Nayarit (noreste y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (sur y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro).

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como temperaturas máximas de 30 a 35 grados en el Estado de México.