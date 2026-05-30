Senadores desatan duelo de playerazos

Confrontados en redes sociales desde el año pasado, la madrugada de ayer, los senadores Luis Armando Melgar, del Partido Verde, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, protagonizaron un diferendo a playerazos en el pleno del Senado.

Melgar agarró una de las playeras que llevó el PAN para invitar a los morenistas a respaldar al gobernador con licencia, Rubén Rocha, para que mostraran el mensaje “yo con Rocha” y se la llevó al escaño al senador Fernández Noroña. Le pidió que se la pusiera y la dejó en el escaño.

De inmediato, Noroña se la aventó al cuerpo y Melgar se la lanzó de regreso, pero la playera rebasó el escaño de Noroña y cayó a los pies de la también morenista María Katún, vecina de escaño de Noroña. Ella la recogió del suelo y cuando Melgar regresó a confrontar a Noroña, ella le lanzó la playera, quien volvió a lanzarla a Noroña en medio de gritos de si es verdad que es valiente, que se la pusiera y se dio la media vuelta.

Los panistas gritaban “que se la ponga, que se la ponga”. Fueron ellos quienes llevaron al pleno del Senado las camisetas guindas, que colocaron en la tribuna e instaron a los morenistas a ponérselas, como ellos se pusieron una camiseta negra con el mensaje “#Yo con Maru”.

La playera, de color guinda con letras blancas grandes tenía el mensaje “#Yo con Rocha” y en letras pequeñas la frase “narcomorena”.

Luis Armando Melgar explicó que le llevó la playera a Noroña y le dijo que se la pusiera, porque ha salido a defender al gobernador Rubén Rocha Moya en la misma tribuna del Senado y la Comisión Permanente y debe ser congruente con lo que dice y con lo que hace.

Luis Armando Melgar y Gerardo Fernández Noroña han intercambiado insultos y descalificaciones durante varios meses en la red social de X.

Reproducir Gerardo #FernándezNoroña consideró que el salón de belleza del #Senado no es un privilegio, que solamente se trata de un servicio que no contradice los principios de austeridad.

El 4 de enero del 2025, Luis Armando Melgar comentó el video en el que se ve a un ciudadano mexicano que le grita a Gerardo Fernández Noroña en Roma, Italia.

Gerardo Fernández Noroña eres un gusano, hipócrita y cínico. Hablas ‘por el pueblo’mientras robas y viajas por Europa con dinero público, sigues sin transparentar tus ingresos y confirmas que eres un fiel miembro de la secta de la impunidad”, escribió el verdeecologista.

El 28 de enero también comentó un video de Grupo Imagen en el que se muestra una incongruencia de Fernández Noroña, que antes decía que el pueblo no quiere ver a los jueces en camionetas lujosas, pero después él las comenzó a usar y justificó su uso.

Noroña vs Noroña. Antes ladraba. Hoy mueve la cola. Gusano hipócrita y mentiroso. Te estás tragando tus palabras. ¿De verdad crees que puedes seguirle viendo la cara al pueblo? La memoria no se borra. La incongruencia se exhibe sola”, publicó Luis Armando Melgar.

Y no es el único que protagoniza desencuentros con Noroña. El priista Alejandro Moreno Cárdenas también lo hace con frecuencia y es el único hasta el momento que protagonizó con él un zafarrancho a empujones y manazos en la tribuna de la Comisión Permanente.