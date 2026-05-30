Marco Antonio Almanza desmiente haberse entregado en EU; reaparece en Culiacán

El exjefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, reapareció en un video para desmentir haberse entregado a Estados Unidos.

Almanza Avilés compartió un video de 36 segundo, grabado en las instalaciones del Jardín Botánico de Culiacán, donde aparece con ropa deportiva, asegundo estar haciendo ejercicio.

“El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. El día martes rendí algunas declaraciones ante los medios de comunicación, en las cuales sigo firme”, manifestó.

Acusó que no había garantías

Aquel martes 26 de mayo, el exjefe policíaco se dijo inocente y, aseguró que no se entregaría a Estados Unidos, pues no había garantías de una buena investigación.

Sin embargo, después de no saber de su paradero, se comenzó a especular sobre su probable entrega a las autoridades norte americanas. Por eso salió a aclararlo.

“Los invito a que digan la verdad”, expreso tajantemente.

Anteriormente, Almanza Avilés declaró haber estado en Estados Unidos, unos cuatro días antes de darse a conocer las acusaciones en su contra, pues había estado cruzando por motivos de trabajo, relacionados con la agricultura.

Marco Antonio Almanza Avilés fue jefe de la Policía de Investigación de 2017 a 2022, y de acuerdo a las acusaciones de Estados Unidos, habría aceptado sobornos de “Los Chapitos” a cambio de dejarlos transportar drogas, de no actuar en contra de su organización criminal, pero sí de sus rivales.

También su esposa, María Elena Armenta, quien es empelada del Ayuntamiento de Culiacán, desmintió la entrega de Almanza Avilés. Lo hizo a través de sus redes sociales.

“Fake News. Todo bien en casa y familia”, escribió.

María Elena Armenta fue nombrada secretaria de las Mujeres de Culiacán, en diciembre de 2024, por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los acusados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.