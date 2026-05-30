Dan espaldarazo 21 congresos estatales a reformas de PJ y de nulidad de elecciones

En menos de 12 horas de su aprobación en el Congreso de la Unión, las reformas constitucionales del Poder Judicial y para anular elecciones por injerencia extranjera lograron el voto aprobatorio de 21 Congresos estatales, por lo que están listas para ser declaradas válidas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el próximo lunes.

Oaxaca fue el primer Congreso estatal en aprobar la reforma al Poder Judicial, mientras que Tabasco fue el primero en aprobar las dos reformas, y Puebla fue el voto 21 de ambas reformas.

Así, los votos aprobatorios son de los Congresos de Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Chiapas, Zacatecas, Campeche. Tlaxcala, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Ciudad de México, Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo, Colima y Puebla.

Desde la semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, anunció que el 2 de junio iban a estar listas las dos reformas constitucionales, pues se acordó con la Secretaria de Gobernación que el lunes la Comisión Permanente haga la declaratoria de validez.

La reforma al Poder Judicial permite que los magistrados electorales de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez puedan reelegirse para quedarse otros cinco años, por lo que durarán 18 en esos cargos.

Ordena la elección judicial en junio del 2028, mantiene la tómbola como mecanismo de depuración de listados para la presentación de candidatos por parte de los tres poderes de la Unión, crea una Comisión Coordinadora de los tres Comités de selección de candidatos, uno por cada uno de los Poderes de la Unión.

Esa Coordinadora será “responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités.

“Cada Comité seleccionará, conforme a los criterios definidos por la Comisión Coordinadora, a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Y repone dos salas de la Corte, que ahora se denominarán “secciones”.

La reforma constitucional en materia de anulación de triunfos electorales por injerencia extranjera dice que se anulará una elección cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Al modificar la fecha de la elección del Poder Judicial al 2028, el Congreso de la Unión deja de tener presión para realizar la reforma secundaria, pues ya no entrará en el año electoral 2026-2027, sino en el 2027-2028, pero la reforma en materia de nulidad está en el limbo, porque el 4 de junio vence el periodo constitucional para hacer cambios a las reglas electorales antes de la veda legislativa en materia electoral, por lo que su reforma secundaria tendrá que esperar al próximo periodo ordinario de sesiones y no podrá aplicarse en las elecciones del próximo año.