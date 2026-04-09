¡Plan B electoral impone récord! En 12 horas logra apoyo de 17 congresos estatales

La aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral impuso un nuevo récord, porque sólo bastaron 12 horas para que lograra el voto aprobatorio de 17 congresos estatales, que es el mínimo requerido para que una reforma constitucional sea válida.

A las 02:32 horas de este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional a los artículos 115, 116 y 134, conocida como Plan B, y a las 12:30 horas logró el voto número 17 en el Congreso de Veracruz.

El Plan B fue avalado también en Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz, que lo respaldó a las 14:30 horas, es decir, dos minutos antes de cumplirse 12 horas desde que lo aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados la madrugada de este jueves.

En septiembre del 2024, la reforma constitucional al Poder Judicial impuso un récord, al lograr que los 17 votos aprobatorios de los Congresos estatales se lograra a las 21 horas 15 minutos después de que salió del Congreso de la Unión. Pero ahora, el Plan B logró los votos necesarios en sólo 12 horas.

La próxima semana, tanto la Cámara de Diputados como el Senado harán la declaratoria de validez de la reforma constitucional y con ello, los Congresos estatales podrán modificar sus constituciones y sus leyes para que el número máximo de regidores por ayuntamiento sea de 15 y un síndico, así como introducir en sus marcos legales que los propios Congresos no pueden tener un presupuesto anual superior al 0.70% del presupuesto del estado y todos los trabajadores de los institutos electorales y tribunales electorales locales no podrán tener prestaciones adicionales.

De igual manera, en el caso del Congreso de la Unión, ya estará en posibilidades de regular los límites de prestaciones de los servidores públicos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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