INE detecta 93 mil duplicidades en nuevos partidos; acusan "trampa" de Morena

El camino para la formación de nuevos partidos políticos en México ha chocado con un muro administrativo y político. Las cuatro organizaciones que aún mantienen el paso hacia su registro oficial enfrentan un obstáculo crítico: 93 mil 742 afiliaciones duplicadas detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Excélsior

Esta situación no sólo es un error de registro; para los líderes de estas agrupaciones, representa una estrategia dirigida desde el partido en el poder para dejarlos fuera de la boleta.

Riesgo, la caída de las asambleas

El peligro es matemático. Para que una asamblea distrital sea válida, requiere al menos 300 asistentes afiliados. Si tras el cruce de padrones resulta que algunos asistentes se afiliaron después a Morena (o ya aparecían en sus listas), esos registros se restan del quórum. Si el número cae por debajo de 300, la asamblea se invalida automáticamente.

Denuncian "operación quirúrgica" de Morena

Representantes de las organizaciones afectadas coinciden en que el fenómeno no es casual. Armando Escoto, representante legal de Construyendo Sociedades de Paz, señaló que las duplicidades aparecieron "casi al finalizar el plazo".

Por su parte, Amado Avendaño, vocero de Somos México, calificó la situación como una "trampa" basada en el uso de información privilegiada:

Obtuvieron información de estas cuatro organizaciones... se dieron cuenta dónde estaban y afiliaron a gente que nunca se enteró. La idea es concentrar todo el poder en Morena y evitar disidencias extinguiendo a los otros partidos".

En entrevista, el representante legal de Construyendo Sociedades de Paz, Armando Escoto, confirmó que las duplicidades ya tienen impacto directo en sus números.

Sí, efectivamente hay una reducción en el número de asambleas válidas y justamente se da por los cruces de las afiliaciones que presentó Morena, casi al finalizar el plazo”, explicó.

El representante advirtió que el efecto podría escalar si no se corrige el origen de las inconsistencias.

Se nos hace raro que hayan presentado una cantidad importante y que eso automáticamente haga que se caigan muchas asambleas a todas las organizaciones… prácticamente podría impedir el registro”, señaló.

El dirigente de Que Siga la Democracia, Edgar Garza Ancira, denunció en un boletín de prensa una operación focalizada: “Con una gran puntería… hicieron afiliaciones masivas pegándole a las cuatro agrupaciones que cumplimos con todos los requisitos”.

Según explicó, las duplicidades no están dispersas, sino concentradas en momentos y espacios estratégicos.

No aparecen de manera generalizada en el padrón, sino en registros asociados a asambleas ya validadas”, advirtió.

Temporalidad. Los movimientos de afiliación masiva a Morena se detectaron entre el 7 y el 11 de febrero.

Focalización. Las duplicidades coinciden exactamente con los distritos donde las organizaciones ya habían validado sus asambleas.

Efecto dominó. Si las organizaciones no recuperan esas afiliaciones, no alcanzarán el umbral de las 200 asambleas necesarias para el registro.

¿Qué sigue en el proceso del INE?

El INE todavía tiene varios pendientes para definir a los nuevos partidos. Cuartoscuro

El proceso de verificación continúa y el desenlace dependerá de la capacidad de las organizaciones para defender sus padrones. Los pasos siguientes son:

Cotejo físico. El INE verificará las firmas y papeletas físicas presentadas por las organizaciones.

Manifestación de voluntad. La autoridad electoral podría contactar directamente a los ciudadanos involucrados para que definan su "última voluntad": si permanecen en la organización aspirante o en Morena.

Informe final. La Comisión de Prerrogativas llevará el informe al Consejo General del INE para determinar quiénes obtienen el registro oficial.

Hasta hoy, las organizaciones se mantienen a la espera de una nueva notificación oficial mientras el proceso de verificación sigue su curso bajo la sombra de la disputa política.