PVEM propone que ebrios que causen muertes paguen pensión a hijos de víctimas

El Partido Verde Ecologista de México en la capital del país reiteró su llamado para establecer mecanismos de protección dirigidos a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras perder a sus padres en accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad.

El dirigente capitalino del partido, Jesús Sesma Suárez, señaló que este tipo de casos representan una deuda pendiente en materia de justicia y atención a víctimas indirectas de hechos viales.

Sesma Suárez advirtió que manejar bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de tragedias familiares, ya que además de provocar pérdidas humanas, deja a menores en condiciones de vulnerabilidad emocional y económica.

Indicó que muchas familias enfrentan consecuencias irreparables derivadas de decisiones irresponsables al volante, por lo que consideró indispensable reforzar tanto las campañas de prevención como las sanciones contra quienes ocasionan muertes mientras conducen en esta inconveniente.

El legislador recordó que los accidentes relacionados con el consumo de alcohol mantienen cifras alarmantes en México y subrayó que el impacto de estos hechos trasciende el momento del accidente, afectando de manera prolongada la vida de hijas e hijos de las víctimas.

Ante este panorama, el dirigente ecologista insistió en impulsar una propuesta para que los responsables de estos delitos estén obligados a otorgar una pensión económica a los menores afectados, con el objetivo de garantizar recursos para alimentación, educación y necesidades básicas hasta que concluyan sus estudios.

La iniciativa también contempla brindar atención psicológica y médica especializada para apoyar a las y los menores en el proceso de enfrentar las secuelas derivadas de la pérdida de sus padres.

Finalmente, el dirigente capitalino del instituto político Jesús Sesma afirmó que el objetivo central de la propuesta es priorizar el interés superior de la niñez y garantizar una reparación integral del daño, al considerar que la justicia no debe limitarse únicamente a castigos para los responsables, sino también incluir respaldo efectivo para las familias afectadas por tragedias viales.