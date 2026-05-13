De buque de guerra a refugio marino: así hundieron al "Onjuku" en Tamaulipas

Con el objetivo de crear un ecosistema marino artificial que impulse la reproducción de diversas especies, la Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo el hundimiento controlado del ex buque de investigación "Onjuku" frente a las costas de Tamaulipas, en el golfo de México.

El evento se realizó el miércoles a poco más de 26 kilómetros al este del Puerto Mezquital, en el municipio de Matamoros.

El acto fue encabezado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, quien estuvo acompañado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei.

El buque, cuyo nombre significa "lugar de morada" en japonés, fue donado a México en 1978 para labores de investigación oceanográfica y pesquera.

Tras más de 40 años de servicio, se determinó su hundimiento como parte de una operación controlada, utilizando cuatro cargas explosivas colocadas de manera lineal y activadas de forma remota desde el buque ARM "Papaloapan".

Durante su intervención, el almirante Morales Ángeles agradeció al gobierno estatal y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por su participación en el proyecto.

Subrayó que el nuevo sistema de arrecife artificial fortalecerá el ecosistema marino, impulsará la biodiversidad y beneficiará la actividad pesquera de la región.

En ese sentido, representantes de las cooperativas pesqueras del Mezquital reconocieron la iniciativa y señalaron que el arrecife artificial ayudará a la proliferación de especies comerciales como el huachinango, el pargo, la cobia, la negrilla y la cherna, esta última muy valorada gastronómicamente.