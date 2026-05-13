Hallan drogas, armas y tablas de castigo a directores de Seguridad Pública y Tránsito

Autoridades policiales del estado de Hidalgo revelaron que fue droga, armas y hasta tablas de castigo lo que se encontró al director y subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tezontepec de Aldama, así como de un expolicía, señalados presuntamente por vínculos con la delincuencia organizada en la región.

De acuerdo con información oficial, las de los agentes se dieron mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas tras trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas. Durante la intervención también fueron ejecutados tres cateos en distintos inmuebles del municipio.

Las autoridades además localizaron 333 dosis de hierba seca con características de marihuana, 80 dosis de presunto cristal, cinco teléfonos celulares, dos cargadores para arma larga calibre .223 y 29 cartuchos útiles del mismo calibre.

Objetos decomisados a autoridades policiales del estado de Hidalgo Foto: Especial

También se confirmó que fueron halladas dos tablas de castigo, objetos presuntamente utilizados para agredir físicamente, los cuales quedaron bajo investigación ministerial.

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, mientras continúan las indagatorias para determinar el alcance de los posibles nexos delictivos.

Elementos de seguridad que detuvieron a autoridades policiales del estado de Hidalgo ligadas a la delincuencia organizada Foto: Especial

Caen 9 policías; los acusan de homicidio y lesiones

Nueve integrantes de la Dirección de Seguridad Pública de Progreso de Obregón fueron detenidos mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, al enfrentar investigaciones por los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los detenidos se encuentran ocho hombres y una mujer, identificados únicamente por sus iniciales debido al curso de las investigaciones judiciales.

Las capturas se realizaron en la colonia Centro de Progreso de Obregón, donde los agentes fueron puestos posteriormente a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la autoridad ministerial, en las próximas horas se solicitará la audiencia inicial ante un juez de control, en la que se formularán imputaciones y se definirá la situación jurídica de los señalados.

Hasta el momento, la Procuraduría estatal no ha dado a conocer detalles sobre los hechos que originaron la investigación ni la fecha en que presuntamente ocurrieron los delitos.

Un día antes, autoridades judiciales detuvieron al director y subdirector de Seguridad del municipio de Tezontepec de Aldama, así como un ex policía acusados de nexos con la delincuencia organizada.

jcp