Detienen a operador del Cártel del Noreste en Monclova, Coahuila

Uno de los principales operadores del Cártel del Noreste, antes Z, con actividad delictiva en Nuevo León y Tamaulipas, fue detenido el pasado 12 de mayo en el municipio de Monclova, en la región centro de Coahuila.

La detención se logró mediante los trabajos de investigación por la Policía del Estado y la Fiscalía General del Estado.

El capturado responde al nombre de Juan "N" intentaba realizar actividades ilícitas en la entidad.

La detención fue realizada por los delitos de suministro de narcóticos y amenazas, y es originario de Monclova.

Con protocolos establecidos, las corporaciones realizaron un cerco estratégico sobre un domicilio ubicado en la colonia Carranza del citado municipio, para posteriormente ser detenido. Para dicha localización el área de inteligencia trabajó con drones y tarjetas de identificación, para confirmar la identidad de Juan “N”.

Aseguran 761 kilos de mariguana en Saltillo

Por David Vicenteño

En días pasados, un cargamento de más de 700 kilos de mariguana, embalado en mil 523 paquetes, en 43 cajas de cartón, transportados en un camión de carga, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante un operativo carretero realizado en la Carretera Federal 54 Saltillo-Zacatecas, en el estado de Coahuila.

El Gabinete de Seguridad informó que, en el marco de las acciones para reforzar la seguridad en carreteras del país y combatir el tráfico de drogas, se detuvo el transporte de carga a la altura del kilómetro 310+410, en el ejido Las Colinas, municipio de Saltillo.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, el personal militar ubicó un vehículo que coincidía con datos de una ficha de búsqueda, por lo que le dieron seguimiento hasta interceptarlo, para marcar el alto al conductor.

Durante una revisión de seguridad, en el interior de la caja del tractocamión se encontraron las 43 cajas de cartón que contenían los mil 523 paquetes confeccionados con plástico, en cuyo interior había mariguana con un peso aproximado de 761 kilos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al operador también se le decomisaron dosis de metanfetamina, cuatro pipas de vidrio, un encendedor tipo soplete, un teléfono celular y el vehículo utilizado para el traslado.

Al presunto responsable se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

Aseguran 116 armas en Piedras Negras

Por Alma Gudiño

Mientras que a mediados del mes de abril un total de 116 armas largas y cortas fueron aseguradas por autoridades de los tres niveles de gobierno en Piedras Negras, Coahuila.

Las armas tenían como destino el estado de Michoacán, detallaron las autoridades.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que lo anterior se logró mediante una acción entre la dependencia a su cargo, la Policía estatal y fuerzas federales, quienes impidieron que este armamento llegara a posibles grupos de la delincuencia organizada que operan en el país.

Con trabajo de inteligencia y mediante la información obtenida por medio de un reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo un cateo en la colonia CROC I del municipio fronterizo, misma que fue autorizada por el juez de control, se aseguraron 60 armas y 56 cortas.

Las armas aseguradas tenían como posible destino el estado de Michoacán y llegaron a Coahuila probablemente por la frontera con los Estados Unidos de América.

Reiteró que en este cateo elementos de la Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC), Mando Coordinado de Piedras Negras con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México dieron apoyo al perímetro.

Las armas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) quien atraerá la carpeta de investigación.

jcp