Asesinan a maestro de prepa cuando iba rumbo a su trabajo

Un maestro de Izúcar de Matamoros, Puebla, perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando se dirigía al Bachillerato Mariano Matamoros a impartir clases.

Los hechos se registraron cuando el profesor, identificado como Juan Luis “N”, se dirigía al Bachillerato Mariano Matamoros, ubicado en la colonia Lomas de Alchichica.

Los primeros reportes indican que fue una agresión directa contra el maestro, aparentemente sujetos armados ya lo venían siguiéndolo y en la primera oportunidad abrieron fuego en contra del docente.

Esto ocasionó miedo entre la población, al escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

Después de la agresión, cuerpos de emergencia llegaron al lugar para brindar atención pre hospitalaria y lo trasladaron al hospital, donde minutos después del ingreso el profesor falleció.

Mientras tanto, personal de la Fiscalía de Puebla inicio una carpeta de investigación por estos hechos violentos.

Auto donde fue asesinado el maestro Foto: Especial

JCS