Pese a la revisión de los procedimientos de contratación anunciada en el INE tras los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, el organismo reportó avances en la contratación, producción y distribución de los materiales que comenzarán a utilizarse en enero y febrero para la capacitación electoral del proceso 2026-2027.

Sin embargo, el boletín no detalla los montos de las contrataciones ni los procedimientos mediante los cuales se asignaron los trabajos, información relevante ante la revisión de las adquisiciones y adjudicaciones del Instituto.

De acuerdo con el INE, se prevé imprimir 14 millones 859 mil 521 cartas-notificación y 13 millones 505 mil 516 materiales informativos para la ciudadanía sorteada, además de un millón 749 mil 954 nombramientos para funcionarios de casilla y un millón 166 mil 492 diplomas para quienes integren las mesas directivas.

El reporte también contempla 56 mil 905 guías para capacitadores asistentes electorales (CAE), el mismo número de rotafolios para la jornada electoral y 8 mil 174 guías para supervisores electorales.

En cuanto a las prendas de identificación, el INE prevé adquirir 56 mil 991 chalecos y 33 mil 257 mochilas para supervisores y capacitadores, cantidades que, asegura, consideran la reutilización de piezas que todavía se encuentran en condiciones óptimas.

Esta licitación se lanzó el 11 de noviembre pasado y terminó la fase de aclaraciones el 18 del mismo mes. Aún está en curso.

La producción de los chalecos y mochilas está programada del 2 al 29 de diciembre, mientras que su distribución a las entidades federativas se realizará del 2 al 31 de enero de 2027. Posteriormente, las juntas locales deberán entregar los insumos a los órganos distritales.

El Instituto informó que ya concluyó la impresión y distribución de los materiales para reclutar a los supervisores y capacitadores electorales: 55 mil 945 carteles y 129 mil 624 volantes, entregados en las 32 entidades.

En tanto, los materiales para el voto anticipado, el voto de personas en prisión preventiva y el sufragio de mexicanos residentes en el extranjero continúan en distintas etapas de elaboración de contenidos, diseño o contratación.

El INE sostuvo que las actividades avanzan conforme al calendario y que no existen retrasos que pongan en riesgo la producción y entrega de los insumos para la capacitación y asistencia electoral.

Con estas contrataciones reinició el INE sus procesos de licitación, pero aún están en revisión algunas más, por lo que las consejerías continúan su trabajo de vigilancia e inspección de lo que dejó avanzado la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.