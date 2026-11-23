Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dejó abierta la puerta para que la convocatoria para elegir a la presidenta permanente en el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda emitirse la primera semana de diciembre.

Aunque, advirtió que la última palabra la tiene su grupo parlamentario, Morena.

Insistió en que consultará a sus correligionarios el próximo miércoles si se esperan al fallo judicial que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que podría prolongarse hasta finales de enero del 2027, o se emite de inmediato.

Lo que vamos a hacer en esa previa es preguntarles si esperamos la resolución del Tribunal o no. Si abren la puerta, entonces ya veríamos. Si dicen, no, no la vamos a esperar (pero) si dicen que se lance la convocatoria. Yo les diré, no, esta semana no. Vamos a esperar la semana que entra”, dijo.

Ello, para consultar a sus aliados –Partido Verde y del Trabajo-, si apoyarían la decisión de emitir la convocatoria.

Aseguró que será la mayoría la que va a decidir, ya que, reconoció que perdió facultades amplias luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) judicializó el caso.

“En esta ocasión es la mayoría la que va a decidir. Porque ya no tengo aquellas facultades amplias que me otorgaron ellos al no haber logrado el consenso. Y al haberse interpuesto la demanda por el PAN, me debilité al interior. Y hoy tengo que consultarles todo al grupo parlamentario que coordino”, aseveró.

No descartó que se pudiera convocar a un periodo extraordinario para la aprobación de la presidencia permanente en el órgano electoral.

En Morena “están preparados para el extraordinario. Nosotros estamos preparados todos los días para todo lo que requiere el país y la República”, afirmó.

PRESENTARÁ INFORME CIRCUNSTANCIADO

Además, confirmó que será mañana cuando presente ante el Tribunal Electoral el informe circunstanciado en el que expone los argumentos de la Cámara frente a la demanda panista, por la supuesta omisión en el proceso.

En ese sentido, Monreal sostuvo que no existe incumplimiento legal ni constitucional, pues la Jucopo había mantenido negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas antes de emitir la convocatoria.

“No hay omisión en la expedición de la convocatoria, porque estábamos construyendo el consenso y porque yo tenía la esperanza de que se lograra, tengo la esperanza de que se logre un acuerdo amplio, pero no siento tampoco que haya esa disposición de la oposición, sobre todo del PAN. Si el PAN acudió al tribunal, normalmente se acude uno al tribunal cuando ya las diferencias son insalvables y ellos acudieron al tribunal”, dijo en conferencia de prensa.

Sobre los señalamientos de que Morena ya negocia nombres para la presidencia del INE y para el Comité Técnico de Evaluación, Monreal rechazó que existan acuerdos o propuestas formales y negó que se impulse a la exmagistrada Mónica Soto.

“Es totalmente falso. Rechazo tajantemente que haya nombres. Mónica Soto es una profesional. Y creo que la han lastimado injustificadamente. Porque nunca nadie ha puesto su nombre en la discusión pública o política para ser magistrada. Nadie. Es falso totalmente. Nadie. No hay esos nombres”, dijo de forma enfática.

Finalmente, Ricardo Monreal defendió la legalidad de los criterios que el INE y el Tribunal Electoral han aplicado en materia de representación política, al considerar que la oposición ha comenzado a utilizar descalificaciones e insultos como parte del proceso electoral, luego de que Acción Nacional advirtiera que se trataría de un criterio “a modo” a favor de Morena.

“La oposición puede decir lo que quiera, ya se empezó el proceso electoral y las descalificaciones, los insultos y el odio van a estar por mayor y van a ser la característica principal del proceso. Nosotros tenemos que actuar con prudencia, con sensatez y vamos a respetar los criterios que asuma el INE”, afirmó el presidente de la Jucopo.